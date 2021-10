Scelti gli otto progetti finalisti (top secret) per il nuovo Artemio Franchi. Ecco le ipotesi

Sono stati scelti dalla Giuria Internazionale gli otto finalisti fra i trentuno progetti in gara per il progetto del nuovo Artemio Franchi. I nomi rimangono ancora top secret, ma nei prossimi giorni si scoprirà il vincitore. Fare però un bilancio di come potrebbe essere l’idea vincente è già possibile farlo, secondo i vincoli imposti dal Mibact sul mantenimento della tribuna coperta, della torre di Maratona e delle scale elicoidali.

Due sostanzialmente le ipotesi sul tavolo: da una parte il “modello teca”, ossia l’idea di preservare l’attuale Franchi con una vetrata che ne protegga l’essenza e di coprire tutte le altre parti oltre la tribuna. L’obiettivo di questo approccio è quello di inscatolare lo stadio Franchi per la conservazione. L’altro modello è quello dello “stadio nello stadio”, con l’impianto che sarebbe l’involucro per un nuovo stadio costruito all’interno della struttura già esistente.

Una terza via sarebbe quella di utilizzare il Franchi per funzioni complementari mentre si costruisce un impianto ex novo nel parco di Campo di Marte, ipotesi che però si scontra con la decisione di stanziare i soldi del Recovery Found per lo stadio. A riportarlo è Lady Radio.