Schira: “Carrascal vuole una squadra dove essere protagonista. Chiesa non parte per meno di 50 milioni”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport Niccolò Schira questo pomeriggio è intervenuto a Radio Bruno per parlare delle mosse di calcio mercato nella mente dei dirigenti della Fiorentina. Queste le sue parole: “Le voci su Carrascal sono reali. Il colombiano è un calciatore giovane, ma probabilmente rappresenta uno dei migliori talenti Under 21 in circolazione. Al River ha dimostrato di essere un gran giocatore, anche se sappiamo benissimo che la ribalta argentina non ha niente a che fare con il calcio europeo. L’Argentina sta stretta al giocatore che ha la volontà di tornare in Europa per essere protagonista. La Juventus ha chiesto informazioni sul giocatore nell’ambito del passaggio di Gonzalo Higuain al River Plate. I bianconeri ovviamente trattano solamente per una prelazione: con Bernardeschi e D.Costa adesso non avrebbe alcun spazio a Torino. Secondo gli agenti lo step migliore è quello di andare in una squadra dove essere il protagonista e non una pedina di scambio. Il club argentino chiede 20 milioni di dollari, anche se ovviamente, a causa della crisi economica attuale in Sud America, in caso di offerta concreta il giocatore potrebbe partire anche per qualche milione in meno. Che mercato mi aspetto quest’anno? Sarà un o’ complessa, soprattutto per quanto riguarda gli allenatori. Partendo a metà settembre, con il mercato che finisce a metà ottobre, se un’allenatore parte male rischia di essere esonerato e di compromettere le strategie facendo scoppiare il caos. Ma ancora è tutto da valutare: finche non ci saranno le date ufficiali sarà inutile parlarne. Chiesa? Credo che per farlo partire debba arrivare una grande offerta a Commisso, magari non i 70 milioni richiesti inizialmente ma sicuramente non meno di 50 cash. Senza presupposti del genere credo che la Fiorentina non si sieda nemmeno a trattare. Servirà poi tener conto anche di eventuali contropartite, che in trattative del genere possono fare la differenza. Probabilmente adesso la squadra che avrebbe bisogno maggiormente di un giocatore come Chiesa è l’Inter. Mi sorprenderei di vederlo all’estero: la volontà del giocatore sarebbe comunque quella di restare in Italia. Questione contratti? Resta una situazione molto spinosa e spesso sottovalutata da molti. Sarà difficile trovare un’accordo collettivo, può succedere veramente di tutto. Credo che anche la stressa lotta salvezza possa essere compromessa. Lapadula giocherebbe con il Lecce sapendo di dover tornare al Genoa. Siamo il paese del sospetto, e si rischierebbe di innescare meccanismi pericolosi”.

