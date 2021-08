Schira: “Pradè conosce bene Scamacca e poi con il suo agente Lucci ha un gran rapporto. E’ il favorito per il dopo Vlahovic”

“Servirebbe una scelta anche coraggiosa di Commisso per dire di no a offerte enormi tra quelle di Atletico Madrid e Tottenham, per un talento straordinario come Vlahovic ma che ha ballato per una sola stagione finora – ha detto a Radio Bruno l’esperto di mercato Nicolò Schira – E’ dura dire di no ad un’offerta del genere con un contratto non rinnovato. Il rischio poi a trattenerlo senza prolungamento è di goderselo un altro anno ma rinviare soltanto la questione. Il problema è uno solo, che Vlahovic non vuole rinnovare. Per l’Atletico potrebbe essere una questione da questa settimana, per il Tottenham invece c’è l’incastro con Kane da risolvere prima.

Sostituti? Vedo Scamacca come nome più caldo, di fatto è un coetaneo e gli manca una piazza importante che lo metta al centro del progetto. Al Sassuolo è uno dei tanti così come l’anno scorso aveva concorrenza. A Firenze sarebbe il numero nove in pectore, Pradè l’aveva già cercato quando Scamacca era ad Ascoli e poi il fatto che si sia affidato a Lucci è relativo. Non è un mistero che la Fiorentina con lui abbia un feeling speciale: per 20-25 milioni il Sassuolo lo cede. Belotti? Il problema è il Torino, se continua a chiedere 25-30 milioni credo che lui rimarrà lì e poi andrà via a zero”.