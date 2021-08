Schmadtke: “Per Brekalo non ci è arrivata nessuna proposta”

Il DS del Wolsburg Jörg Schmadtke al Wolfsburger Allgemeine ha parlato anche dell’obiettivo di mercato della Fiorentina e della Lazio Josip Brekalo. Queste le sue parole a riguardo: “Attualmente per lui non è arrivata nessuna proposta. Per quanto riguarda il DS della Lazio Tare lo conosco bene e chiacchieriamo sempre quando ci incontriamo, ma di questo non ne abbiamo mai parlato”.