Schouten intanto guarda verso una parte della Capitale e tra le alternative di Sarri c’è addirittura Torreira

Non c’è solo la Fiorentina sulle tracce di un centrocampista di ‘cervello’: la stessa Lazio di Sarri infatti monitoria il mercato dei registi o presunti tali. Un nome su cui i due club potrebbero scontrarsi è quello di Jerdy Schouten, mediano del Bologna di Thiago Motta. L’olandese però sembra più orientato verso la parte biancoceleste della Capitale secondo La Gazzetta dello Sport. Tra le alternative ci sarebbe anche Torreira che vedrebbe come sempre di buon occhio un ritorno in Italia, anche se non a Firenze.