Il saluto a Nastasic lo ha dato anche il ds dello Schalke 04, Rouven Schröder direttamente al sito ufficiale del club tedesco:

“Fin dal primo giorno abbiamo parlato apertamente con Matija e gli abbiamo spiegato che le condizioni del suo contratto una volta retrocessi in Zweite Bundesliga non potevano essere soddisfatte. Siamo felici di essere riusciti a trovare una soluzione molto soddisfacente per entrambe le parti e auguriamo a Mati tutto il meglio per il suo futuro privato e sportivo”.