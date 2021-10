Schwoch: “Il gioco della Fiorentina di Italiano è tra i più belli della Serie A. Vlahovic? Come minimo dovrà fare quello che ha fatto l’anno scorso”

Il dirigente ed ex attaccante di Napoli e Torino, Stefan Schwoch ha parlato così a Lady Radio sui temi legati al mondo Fiorentina: “Italiano è una persona che conosco molto bene. Negli ultimi due anni l’ho sempre commentato in B e ha sempre fatto molto bene. Penso che il gioco della Fiorentina sia tra i più belli in A e lo dimostrano i risultati. Anche quando perde, la Fiorentina se la gioca fino alla fine. Sta facendo vedere cose bellissime e faccio tantissimi complimenti al mister. Fa piacere vedere che la Fiorentina fa calcio per 90 minuti. Va bene perdere in questo modo. Si arriva così a fare i risultati, l’importante è esprimere il gioco. Guardate Sarri a Napoli, aveva iniziato male, poi si è ripreso”.

Poi su Vlahovic, ha aggiunto: “Deve confermarsi e migliorare sotto l’aspetto della collaborazione con la squadra e diminuire le lamentele verso i compagni. Poi ha tutte le doti: è bravo di testa e calcia bene. Lui sa per certo che dovrà fare quello che ha fatto l’anno scorso come minimo”.