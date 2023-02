Scocca l’ora dell’operazione Torino. A caccia del sorpasso, sull’avversaria più accreditata in classifica

Battere la Juventus, espugnare lo Stadium come due anni, un mese e venti giorni fa e superarla in classifica: la serata ideale è già nei sogni dei tifosi viola e nei piani di Vincenzo Italiano. Perché il tecnico siciliano una serata da Fiorentina che sbanca se l’aspetta, sa che la propria squadra ce l’ha nelle corde. E la cerca, la chiede, la vuole, ancora di più in questo inizio di 2023 davvero avaro di soddisfazioni almeno in campionato.

Domanda retorica per una risposta scontata: il colpo allo Stadium sarebbe molto più di un semplice sfizio realizzato, per quanto godibilissimo per tutto l’ambiente viola. Sarebbe uno sfizio che assumerebbe subito i contorni intanto del sorpasso ai danni della Juventus in una classifica che anche visivamente a Firenze provocherebbe un bell’effetto, poi darebbe nuova forma al progetto-Europa della Fiorentina passando dal settimo posto come successo nella scorsa stagione, ma in questo caso con l’avversaria chiaramente più accreditata del lotto costretta a rincorrere e non solo per la penalizzazione di quindici punti. A riporarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.