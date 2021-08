Sconcerti: “Accetto che parta Vlahovic, ma devono arrivare tre calciatori veri. Commisso impari a modulare le promesse”

Mario Sconcerti a Radio Bruno replica alle dichiarazioni del presidente viola Rocco Commisso in merito al futuro di Vlahovic, oggetto del desiderio di tanti top club: “Vlahovic? Quando si parla di una cifra superiore anche a quella della clausola, è normale pensarci. Il presidente aveva detto che Vlahovic non sarebbe partito, Commisso deve imparare a modulare le sue promesse. E’ evidente che se parte, significa che Vlahovic vuole andare via. Commisso ci assicuri tre giocatori veri, un centravanti in primis. Belotti e Berardi, che mi piace più di Chiesa, del quale segna anche di più. Accetto che Vlahovic vada via, ma porti tre giocatori. Con competenza gli 80 milioni per l’attaccante serbo siano reinvestiti. Una punta, un’ala ed un regista”.