Sconcerti: “Allegri? Non capisco come si possa essere stanchi di uno che ha vinto cinque scudetti. Ai tifosi viziati consiglierei di provare a trovarvi una squadra come la Fiorentina”

L’ex amministratore delegato della Fiorentina Mario Sconcerti a calciomercato.com ha difeso l’attuale tecnico della Juventus Massimiliano Allegri: “Non capisco come si possa essere stanchi di uno che ha vinto cinque scudetti su nove e giocato due finali di Champions, cosa non esattamente individuabile nella storia della Juve. Semplicemente ammetto la mia inferiorità davanti alla competenza di Allegri”.

E ancora: “Dove sta la vostra maggiore competenza? Dove è dimostrabile? In buona sostanza, chi siete se non tifosi viziati dal gusto di vincere che scambiate per un diritto? Non avete coscienza degli altri, del tempo che passa e trasforma le cose, molto in fretta quando si tratta del calcio. Siete abituati alla gloria perenne. Questo vi pregiudica un giudizio sincero. Se però il richiamo di Allegri dovesse essere insostenibile, vi consiglierei di provare a trovarvi una squadra alternativa, magari il Bologna o il Genoa, o la Fiorentina. Vi schiarirebbe le idee sulle evenienze del calcio. Buona ricerca”.