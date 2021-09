Sconcerti: “Anch’io credo che possa vincere l’Atalanta. La Fiorentina ha un brutto calendario, uscirà alla distanza”

L’ex dirigente viola Mario Sconcerti ha parlato a TMW Radio della partita di domani sera tra Atalanta e Fiorentina. Queste le sue parole: “La Fiorentina ha la quota più alta tra tutte quelle di Serie A, quindi per i bookmakers la partita contro l’Atalanta è la più scontata, sono curioso. Anch’io credo che la Dea possa vincere, ha cominciato bene in campionato con la vittoria a Torino, anche se non meritatissima. Poi il pari con il Bologna. La Fiorentina ha un calendario brutto, può uscire alla distanza”.