Sconcerti: “Brava la società a convincere Milenkovic. Torreira ha già dimostrato di essere tutt’altro giocatore rispetto a Pulgar”

L’ex dirigente della Fiorentina Mario Sconcerti ha parlato a Radio Bruno. Queste le sue parole su alcuni temi di casa viola: “Bisogna fare i complimenti alla società per aver convinto Milenkovic a rimanere. Lui ha capito che non era il momento di lasciare Firenze. Alla Fiorentina manca un esterno ma non solo, anche una punta e un terzino sinistro. Terzic non ha mai giocato in Serie A. In attacco Castrovilli potrebbe essere un’alternativa sulle fasce. Torreira? Deve ritrovare la condizione ma ha già fatto vedere di essere un gradino sopra Pulgar”