Sconcerti: “Chiesa e Bernardeschi? Due grandi mezzi giocatori”

Il giornalista e simpatizzante della Fiorentina, Mario Sconcerti, ha parlato anche di due ex giocatori viola, Federico Chiesa e Federico Bernardeschi, nel corso del suo editoriale per Il Corriere della Sera.

Queste le sue parole: “(… ) Pirlo vorrebbe la stessa cosa, ma ha grandi mezzi giocatori come Chiesa, Bernardeschi, forse Arthur, lo stesso Dybala, lo stesso Kulusevski, riempito di nozioni tattiche che il suo fisico non concepisce. Una Juventus che non capendo reagisce come con Sarri, snobba l’impegno, ognuno lascia che sia l’altro a decidere”.