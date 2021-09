Sconcerti: “Chiesa ha strappi eccezionali ma solitari, non dà equilibrio alla squadra. A tanti allenatori non piace”

Il giornalista e tifoso della Fiorentina Mario Sconcerti ha parlato a TMW Radio di Federico Chiesa: “La Juventus ha un problema di formazione, spesso mancano gli equilibri. Ieri Chiesa poteva giocare ma Allegri stesso ha detto che gli avrebbe portato un problema di equilibrio. L’ex viola ha strappi eccezionali ma solitari, non ti da mai equilibrio. O farà trenta gol in campionato oppure vorrà dire che deve ancora crescere per giocare in una grande squadra. Per questo motivo Chiesa non piace a tanti allenatori”.