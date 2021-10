Sconcerti: “Col Venezia sconfitta che normalizza la Fiorentina. Scelte bizzarre di Italiano. Non credo possa permettersi improvvisamente otto formazioni diverse”

Marcio Sconcerti, ex amministratore delegato della Fiorentina, ha parlato così a proposito della fase difensiva della squadra di mister Italiano. Queste le sue parole rilasciate a TMW Radio:

“Credo si debba cominciare a dare stabilità a una formazione che ha bisogno di tempi precisi, perché gioca un calcio pericoloso. Ho notato molto scelte bizzarre nella squadra di ieri. Si parlava di Vlahovic, ma il problema era la partita col Venezia, una sconfitta che ci normalizza”.

Sconcerti ha poi aggiunto: “Serve una regolarità di formazione, e ciò non so se appartenga al bagaglio di Italiano. Non ho capito le scelta di Igor, di Amrabat insieme a Duncan. Consiglierei di ricominciare a giocare a calcio, dimenticando le cose e mettendosi nelle mani di Commisso. Mi aspetto più tranquillità da Italiano. Gonzalez e Torreria non giocano mai, se non giocano i nuovi restano gli stessi dell’anno scorso. La differenza con le squadre dall’ottava posizione in giù è proprio il gioco. È impossibile che la Fiorentina possa permettersi improvvisamente otto formazioni diverse”.