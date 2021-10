Sconcerti: “Contro il Napoli lasciati troppi spazi. Il gioco di Italiano è il migliore, ma tra le squadre della sua categoria”

Il giornalista e tifoso della Fiorentina Mario Sconcerti ha commentato la sconfitta contro il Napoli, concentrandosi sulle scelte tattiche di Vincenzo Italiano: “Lo avevo detto, non so come si possa giocare contro il Napoli, che ha tre frecce, concedendo così tanti spazi. Credo che il gioco di Italiano sia fatto per essere il migliore, ma delle squadre della sua categoria”.

E poi su Sarri, in passato accostato alla Fiorentina, ha aggiunto: “Nel calcio c’è una regola, non conta la bontà di uno schema ma la sorpresa. Oggi Zeman tornerebbe a essere una sorpresa, cosa che non riescono a fare i suoi allievi. Gli anni in cui Sarri ha imparato il calcio stanno passando. A Milinkovic-Savic e Luis Alberto non devi dire come giocare, ma Sarri è più un insegnante che un tecnico. E’ evidente che ora abbia dei problemi”.