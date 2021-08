Sconcerti critico: “Il mercato non può finire a campionato già iniziato, è una distrazione per i giocatori. In due giornate non puoi certo capire se ti manca qualcosa”

Il giornalista e tifoso della Fiorentina Mario Sconcerti ha parlato a TMW Radio muovendo una critica al calciomercato di oggi: “Tutti gli allenatori lo considerano fastidioso, perché si ritrovano giocatori distratti. Tutte le cose succedono negli ultimi dieci giorni. Io non vedo cosa possa cambiare tra chiudere il mercato il 1 settembre e chiuderlo il 18 agosto. Come si fa a pensare che in due gare si possa arrivare a capire cosa manca a una squadra? Una volta dall’1 al 15 luglio si faceva il mercato in un solo grande albergo e tutte le società facevano trattative e operazioni”.