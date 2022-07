Sconcerti: “Finalmente c’è un progetto vero: nessun prestito e tutti trasferimenti definitivi. Zurkowski? Non resterà e Mandragora giocherà mezzala”

L’opinionista, nonché ex dirigente della Fiorentina, Mario Sconcerti ha commentato a Radio Bruno il mercato della squadra viola. Eccone un estratto:

“Si sta costruendo una squadra con idee giuste e soldi. Infatti non ci sono operazioni in prestito, ma tutti acquisti a titolo definitivo. Cambia tutto rispetto alla scorsa stagione quando c’erano titolari come Piatek, Torreira e Odrizola in prestito. Finalmente la società ha un progetto e sta investendo”.

Sui rientranti dai prestiti: “Non penso che Kouame e Zurkowski rimarranno perché i giocatori poi sarebbero troppi. Kouame ha bisogno di giocare e dovrebbe tornare in prestito, mentre Zurkowski gioca troppo verticale per il calcio di Italiano”.

Sul centrocampo: “Mandragora sarà il sostituto di Castrovilli secondo me. Anche perché Amrabat nell’ultimo periodo si era adattato nel ruolo di regista”.