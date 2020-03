Sconcerti: “Il campionato va finito, si trattasse anche di giocare ad agosto. Altrimenti le piccole squadre rischierebbero grosso”

Il giornalista e tifoso della Fiorentina Mario Sconcerti ha parlato a TMW Radio in merito all’attuale situazione del campionato: “La stagione si chiude il 30 giugno. Quando Gravina parla di stagione, parla di scollinare anche a luglio ed agosto, ricominciando a settembre o a metà settembre. La cosa importante è il rinvio dell’Europeo, che al momento non è sopportabile dai calendari ma soprattutto dal punto di vista della salute. Questo significherebbe allungare anche i contratti, visto che molti scadono il 30 giugno. C’è la necessità di finire il campionato, ne manca ancora un terzo. Ed è importante finirlo, anche per motivi economici. Per molte squadre piccole, ci sarebbe difficoltà nel pagare gli stipendi. Il mondo del calcio è sì ricco, ma non fatto di cash ma di contratti televisivi e non solo. Per il bene del campionato, la cosa migliore è giocarlo e concluderlo”.