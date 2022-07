Sconcerti: “Il colpo di mercato dipenderà tutto da Milenkovic. Fiorentina e Lazio hanno ottimi rapporti, allora Luis Alberto…”

Il noto opinionista Mario Sconcerti è intervenuto a Radio Bruno per commentare le possibili mosse di mercato della Fiorentina. Il focus è andato sul ruolo di mezzala e in particolare sul sogno a centrocampo: Luis Alberto. Sentite cosa ha detto in merito:

“Se ci sarà, il grande colpo di mercato dipenderà dalla cessione di Milenkovic. Se dovesse davvero andarsene, l’acquisto importante verrebbe fatto sicuramente in difesa. Un rinforzo di livello serve anche nel ruolo di mezzala: la Lazio per Luis Alberto chiede tanti soldi, ma se la Fiorentina lo volesse affonderebbe senza problemi. Il rapporto tra le due società è ottimo, quindi la speranza c’è”.