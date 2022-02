Sconcerti: “Il Verona è all’altezza della Fiorentina. Simeone? Segna molto ma è troppo discontinuo”

Il giornalista e tifoso della Fiorentina Mario Sconcerti ha parlato a TMW Radio: “Il Verona fece un buon campionato già l’anno scorso con Juric, che ha lasciato il segno. Tudor è un allenatore bravo, il loro gioco è pericoloso e porta risultati. Dopo le prime sette, è all’altezza della Fiorentina.”

E sull’ex Simeone: “Deve trovare continuità, segna molto ma in poche partite. Barak? Sta avendo un rendimento straordinario, ha segnato moltissimi gol. Caprari è un altro che sta stupendo tutti: in quel ruolo, secondo me, è il miglior italiano che c’è.”