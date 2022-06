Sconcerti: “In Serie A circolano pochi soldi, servono tante idee. Sartori al Bologna? Cercai di di portarlo alla Fiorentina più di venti anni fa”

L’ex amministratore delegato della Fiorentina Mario Sconcerti ha parlato a TMW Radio a proposito del livello della nostra Serie A, ma anche di un aneddoto che riguarda il suo trascorso in viola: “Le prime due-tre squadre son sempre state di un’altra categoria ma adesso, coi pochi soldi che circolano, è molto più premiato lo scouting e le idee delle società. Ad esempio, il Verona ha ceduto il suo giocatore migliore, Zaccagni, prendendo Caprari che ha fatto benissimo. Le prime tre-quattro squadre hanno perso comunque molte partite contro le squadre della metà destra della classifica, quindi l’equilibrio c’è comunque. Se prendiamo squadre come Fiorentina, Torino e Verona, si vede che hanno fatto molti punti in più rispetto all’anno scorso. In questo c’è stato un riassestamento”.

E poi un aneddoto sul suo passato da dirigente alla Fiorentina: “Cercai di di portarlo a Firenze più di venti anni fa. Al di là di questo credo che il suo innesto sia un rafforzamento oggettivo. Saputo sta apportando tante modifiche sia per le infrastrutture che a livello di società. Il Bologna ha tutto per fare un salto di qualità in stile Fiorentina, con l’acquisto in dirigenza di Sartori avranno anche competenze diverse. C’è sempre la problematica legata a Mihajlovic ed alla sua situazione, ma la dirigenza è rimasta molto colpita dai risultati ottenuti quando il tecnico era costretto a stare fuori. Ma sulla carta il Bologna non ha nulla da invidiare a Fiorentina e Torino”.