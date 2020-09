Sconcerti: “La Fiorentina di oggi non è competitiva per l’Europa, lo sarebbe con Torreira o Milik. Sono sicuro che Commisso annuncerà un gran colpo quando tornerà”

“Credo che la Fiorentina non sia competitiva per l’Europa ora, credo che lo sarebbe con Torreira, De Paul o con Mililk, che ora costa 35 e non più 45 milioni. Bisogna arrivare tra i primi 6 per giocare in Europa o vincere la Coppa Italia. Sicuramente però non soffriremo quanto gli ultimi due anni – ha detto a Radio Bruno Mario Sconcerti – Lo stadio? Sappiamo che è necessario e fondamentale. Il regista? Amrabat non è un regista, è una splendida mezzala. Sarri nel futuro? Non sono per niente sicuro che a Firenze possa fare bene perché inizierebbe ad amare il battibecco con la gente. Si metterebbe sul nostro livello. Sono sicuro però che quando arriverà Commisso annuncerà un grande acquisto, non può annunciarlo Pradè“.

