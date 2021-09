Sconcerti: “La Fiorentina ha dimostrato di poter mettere in difficoltà qualunque squadra, ma non di saperla battere. Italiano ricorda Zeman, con una differenza…”

Il giornalista Mario Sconcerti ha commentato a TMW Radio la partita della Fiorentina contro l’Inter: “La Viola deve essere soddisfatta della partita di ieri. Ha dimostrato di saper mettere in difficoltà ogni squadra, ma non di saperla battere e questo vuol dire che ci sono anche dei limiti. La Fiorentina doveva sbloccare il risultato prima, e poi chiudere la partita. Credo che sia una squadra in costruzione, doveva tenere di più ma non c’è riuscita”.

E poi sul paragone tra Italiano e Zeman ha aggiunto: “Si è visto qualcosa, i princìpi sono gli stessi del boemo. Italiano cerca di tenere più la palla rispetto a Zeman, ed è proprio questo che consuma i giocatori. E’ stata impressionante la velocità con cui la Fiorentina riprendeva il pallone nel primo tempo, credo che i viola si toglieranno delle soddisfazioni quest’anno. Espulsione di Gonzalez? Semplicemente ingenua”.