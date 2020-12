Sconcerti: “La Fiorentina rischia di retrocedere al pari di Genoa, Spezia e Crotone. Il Torino si salverà perché ha Belotti”

Il giornalista e tifoso della Fiorentina Mario Sconcerti ha parlato a TMW Radio della situazione nelle zone basse della classifica: “Il pericolo di retrocedere in Serie B ad oggi esiste per Genoa, Fiorentina, Spezia e Crotone. Nonostante si trovi al terz’ultimo posto, credo invece che non ci saranno problemi per il Torino, che ha più armi rispetto alle altre come ad esempio un bomber quale Belotti“.

