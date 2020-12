Sconcerti: “La Juventus ha preso sotto gamba la Fiorentina, che è stata perfetta. La Penna? Sbagliare è un suo diritto”

Il giornalista e tifoso della Fiorentina Mario Sconcerti ha parlato a TMW Radio della partita di ieri: “E’ successo qualcosa di incredibile. Ho visto una pessima Juve, che ha avuto tutta la partita per ribaltare il punteggio e non ci è riuscita. Forse è stata presa sotto gamba la sfida contro una Fiorentina cambiata nell’atteggiamento rispetto alle ultime uscite. La Viola ha fatto la partita perfetta, ma credo che la Juve debba riposarsi, perché è arrivata in fondo ad un tour de force stremata. E forse deve riflettere su quale sia la formazione migliore. Si è confermato che quando gioca Chiesa, Ronaldo non segna. Non è un passo indietro ma un balzo vero, visto che in un giorno ha perso sei punti”.

E poi sull’arbitraggio di La Penna ha aggiunto: “Non mi è piaciuto. ha sbagliato alcune valutazioni, ma è un suo diritto sbagliare. Ho visto sbagliare molto anche i giocatori della Juventus”.