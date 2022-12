Sconcerti: “Le dichiarazioni di Pradè sono normali, secondo me stanno già lavorando sul mercato. Arriverà un rinforzo in difesa”

Il giornalista e tifoso della Fiorentina Mario Sconcerti ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “La situazione della Juventus è molto seria, gli inquirenti sono a conoscenza del fatto che lì dento tutti sapevano tutti. Non mi pare comunque che in passato i bianconeri l’abbiano passata liscia, con Calciopoli ha perso due Scudetti ed è finita in Serie B smontando mezza squadra. Julian Alvarez? Il River Plate voleva tenersi il 25%, ed era una tassa troppo alta. Che il giocatore fosse forte si sapeva, evidentemente qualcosa non ha funzionato nei confronti della Fiorentina“.

E poi ha aggiunto: “Amrabat è un bel giocatore ed è nostro, non capisco il terrore di perderlo. Vedremo cosa succederà ma lui mi sembra molto affezionato a Firenze, per cui godiamocelo e basta. Dichiarazioni di Pradè? Sono normali, un direttore sportivo non può svelare le trattative. Secondo me stanno già lavorando e prenderanno un difensore, perché non si può ripartire con Ranieri“.