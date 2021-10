Sconcerti: “Non funzionerebbe lo scambio DV9-Kulusevski. Venezia gara fondamentale. Lucca? Al miglior offerente”

Il commentatore Mario Sconcerti ha rilasciato alcune dichiarazioni a Stadio Aperto: ” Kulusevski per Vlahovic? Credo che non andrebbe in porto tra Juventus e Fiorentina: non credo negli scambi, perché il primo potrebbe rifiutare e il secondo va venduto in contanti“. Poi prosegue sui viola: “Se condivido la posizione di Italiano? L’errore è stato iniziare la stagione senza un vice attaccante e senza rinnovo del serbo. Domenica a Venezia sarà una gara fondamentale, va vinta. Lucca? Ha ventuno anni e le partite con l’under 21 non contano molto, è presto per giudicare. Una cosa certa è che chi chi lo vuole tra le pretendenti deve convincerlo in anticipo e offrirgli uno stipendio più alto”.