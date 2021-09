Sconcerti: “Ribery è andato alla Salernitana perché vuole giocare tutte le partite, altrimenti sarebbe rimasto alla Fiorentina”

Il giornalista e tifoso della Fiorentina Mario Sconcerti ha parlato a TWM Radio di Franck Ribery: “Non prendendo più 4 milioni d’ingaggio la Salernitana se lo può permettere. Il problema di Ribery è che vuole giocare tutte le partite, perché se avesse accettato di giocare solo in alcuni spezzoni sarebbe rimasto ancora in Europa e in squadre decisamente superiori, anche alla Fiorentina“.

E poi ha aggiunto: “Il problema di Ribery è la passione, gli piace giocare e quando viene sostituito non lo fa mai volentieri. Sente ancora che ha qualcosa da dare, uno come lui può insegnare tanto a un gruppo. Anche a Firenze si è rivelato un giocatore generoso e importante. Può dare certamente una mano, non ha più lo scatto ma una tecnica talmente cristallina che riesce a mettere ancora il compagno davanti alla porta. Anche a 38 anni è nettamente superiore a molti giocatori della Salernitana“.