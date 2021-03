Sconcerti: “Sarri tornerà a Napoli. Gattuso va in una piazza meno stressante. Credo che allenerà la Fiorentina”

L’ex amministratore delegato della Fiorentina, Mario Sconcerti, durante la trasmissione il Bello del calcio, in onda su Canale 21, ha parlato di alcuni movimenti importanti in panchina: “Al Napoli credo che tornerà Sarri. Il tecnico di Figline tornerebbe di corsa, anche se vorrebbe essere trattato come il grande allenatore che ha dimostrato di essere. E questo anche dal punto di vista economico. Il Napoli lo ha già chiamato”.

Per un tecnico che arriverebbe, un altro è destinato a lasciare la Campania: “Voglio vedere Gattuso lavorare in una piazza meno stressante di Napoli. Credo che il prossimo anno allenerà la Fiorentina“.