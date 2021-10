Sconcerti: “Serie A con play-off e play-out metterebbe a rischio squadre storico. Ecco come cambierei il campionato”

Il giornalista Mario Sconcerti ha commentato a TMW Radio l’ipotesi di tornare a una Serie A con play-off e play-out. Questi ultimi, fossero stati applicata negli ultimi tre anni, avrebbe rischiato di coinvolgere anche la Fiorentina: “Non credo ci si possa tornare più. Il terrore delle società ora è retrocedere. Chi ha contratti da Serie A e retrocede rischia di fallire”.

E poi ha aggiunto: “L’obiettivo di tante squadre è una buona certezza di rimanere in Serie A e le squadre che scendono di solito sono quelle poco abituate a stare nella massima serie. Se fai un campionato a 16 rischi di mettere in difficoltà squadre che sono storicamente in Serie A. Io credo di possa tornare a 18 con due retrocessioni”.