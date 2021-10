Sconcerti: “Spalletti ha sfruttato la linea difensiva alta della Fiorentina e ha vinto la partita. E lo stesso aveva fatto pure Inzaghi”

L’ex amministratore delegato della Fiorentina, Mario Sconcerti, analizzando la gara vinta dal Napoli a Firenze ha detto: “Spalletti ha saputo sfruttare il fatto che la Fiorentina ha tenuto la linea difensiva alta – ha detto Sconcerti a Canale8 – ma lo ha fatto anche l’Inter di Inzaghi e ha vinto la partita”.

Il riferimento è in particolare ovviamente al primo gol realizzato dagli azzurri, quando Osimhen è partito in velocità e ha beffato la retroguardia viola, finendo poi per essere steso in area da Martinez Quarta.