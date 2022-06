Sconcerti: “Torreira? Problemi di spogliatoio, ma Amrabat non è un pallino del solo Commisso. In attacco prevedo una sorpresa”

Il giornalista Mario Sconcerti, già dirigente della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno di cosa si aspetta dal calciomercato, esponendo la propria versione sul ‘caso-Torreira‘. Sentite cosa ha detto:

“Con Torreira credo ci siano stati problemi nello spogliatoio. Per Italiano è importante, ma per trovare un accordo le parti devono venirsi incontro. Amrabat non è solo un pallino di Commisso, ma anche di Italiano, perché l’ultimo mese l’ha visto ad altissimi livelli”.

Sul mercato in attacco: “Mi aspetto di vedere un mercato di qualità. Non credo nel riscatto di Piatek, a meno di grossi sconti. Ci potrebbe essere una sorpresa in attacco. Belotti è un giocatore che in campionato, se gioca, ti fa dai 15 ai 20 gol. Non mi lamenterei di un attaccante come lui”.