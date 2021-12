Sconcerti: “Vlahovic? Avesse deciso di rimanere a Firenze, la Fiorentina avrebbe vinto il campionato nel giro di due anni. Nessuno in Italia sembra avere i soldi per pagarsi uno scudetto”

Il centravanti della Fiorentina, Dusan Vlahovic, è l’uomo copertina del nostro campionato e questo non solo perché è il capocannoniere della Serie A, ma anche perché sta toccando delle vette altissime.

Di lui se ne occupa l’ex amministratore delegato viola, Mario Sconcerti, che a Calciomercato.com ha detto: “Credo che Vlahovic sappia dove andare, ma non abbia deciso quando. Ora si diverte con il gioco di Italiano fatto apposta per i centravanti. Avesse deciso di rimanere a Firenze, nel giro di due anni, appena assecondata dal mercato, la Fiorentina avrebbe vinto il campionato. Il grande giocatore non è solo quello che gioca bene nelle grandi squadre. E’ soprattutto quello che gioca in una squadra normale e la porta a vincere. E’ l’effetto Gigi Riva, l’effetto Chinaglia, l’effetto Pulici. Vlahovic è quel tipo di giocatore, porta con sé una grande differenza. Segna il cinquanta per cento dei gol della sua squadra, non ci riusciva nemmeno Van Basten“.

E ancora: ” Il costo di Vlahovic oggi è alla lettera il prezzo di questo scudetto. Nessuno sembra però avere i soldi per pagarsi uno scudetto”. Nessuno, ovviamente, in Italia.