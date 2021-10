Sconcerti: “Vlahovic ha fatto una scelta, non un tradimento. La Fiorentina si comporti con lui come il Milan con Donnarumma”

Il giornalista e tifoso della Fiorentina Mario Sconcerti ha parlato a TMW Radio della questione Vlahovic: “La situazione è chiara. Chi va via lo fa per scelta, non è mai un tradimento. Vlahovic è un calciatore della Fiorentina, non vuole rinnovare e allora si dà via subito. Il problema non è lui ma chi viene al suo posto. Visto che i viola pensano di prendere 40-45 milioni, prenderei Berardi e poi Borja Mayoral, oltre a un giocatore in prestito. Così farebbe una bella squadra”.

E poi ha aggiunto: “Se le cose stanno così, perché Commisso non doveva dire la verità? Chi è ricco non pensa a strategie. Se Vlahovic non se ne va a gennaio, prendi un centravanti e lo fai giocare mettendo il serbo in tribuna. Come ha fatto il Milan, che ha comprato Maignan quando ancora aveva Donnarumma“.