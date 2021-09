“Sconfitta immeritata dell’Atalanta contro una Fiorentina che dimostra di poter stare tra le grandi. Marini e il VAR…”

L’Atalanta cede contro un’ottima Fiorentina, pagando il contrappasso di una vittoria non troppo meritata contro il Torino alla prima giornata. La Fiorentina non deve nascondere i tre punti dalla vergogna, anzi, con questa vittoria ha dimostrato di poter stare nel gruppetto delle grandi. Rimane il fatto che l’Atalanta non meritasse la sconfitta. Dai rigori al gol annullato della Dea: la differenza la fa il VAR, ma le decisioni di Marini sono tutte corrette. Questa l’analisi della partita di ieri sera della Gazzetta dello Sport.