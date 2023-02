Scontri di Braga, Nardella e Barone a colloquio con il sindaco della città portoghese

Il sindaco di Firenze Dario Nardella e il direttore generale della Fiorentina Joe Barone hanno parlato col sindaco di Braga, in merito alla vicenda dei tifosi viola feriti negli scontri con la polizia portoghese. Nardella invierà una lettera al sindaco di Braga, che a sua volta la trasmetterà alle autorità governative portoghesi, per stigmatizzare gli episodi spiacevoli che si sono verificati. In vista della partita di ritorno, il sindaco di Firenze e Joe Barone rivolgono a tutti i tifosi un appello a mantenere la calma, il fair play e il rispetto reciproco.