Scoppia la bomba finanziaria per il Basilea. Degen: “Il 2023 anno più difficile della storia. Temo che non saremo presenti in Europa e l’ho già detto ai giocatori”

A poche ore dalla sfida contro la Fiorentina, all’interno del Basilea scoppia la bomba finanziaria. Un allarme per i conti del club lanciato dal proprietario (ed ex calciatore) del club, David Degen.

Degen ha detto al Basler Zeitung: “L’anno 2023 sarà finanziariamente il più difficile nella storia della società. Lo scorso anno c’è stato un deficit strutturale di oltre 30 milioni di euro. Abbiamo pagato cifre esorbitanti per un club senza riserve e con un enorme deficit strutturale. Soldi che avremmo potuto usare come riserva iniziale per la squadra”.

Se l’FCB non ottenesse in campionato l’accesso alla Champions League, sarebbe “devastante” secondo David Degen. Il quale ammette apertamente: “Temo che non saremo presenti a livello internazionale la prossima stagione. L’ho detto anche ai giocatori“.