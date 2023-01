Scossa Commisso a cominciare da una strategica questione. Anticipati investimenti estivi: Due nomi al vaglio per la difesa

Quando arrivò in Italia ad agosto il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, sul fronte mercato furono sufficienti un paio di riunioni prima che il patron desse l’ok per portare a termine l’ultimo investimento estivo, ovvero quello per Antonin Barak.

Ecco perché è lecito attendersi che il suo ritorno a Firenze ora, possa causare un altro effetto domino sulle principali vicende, a cominciare dalla strategica questione del rinnovo di Sofyan Amrabat. Questo è quello che si legge stamani sul Corriere dello Sport-Stadio.

I prossimi giorni saranno importanti per capire se verranno anticipati già a gennaio alcuni investimenti previsti per l’estate, specie in difesa. Due i nomi al vaglio: Sam Beukema (centrale dell’AZ cercato anche dal Bologna) e Giorgio Cittadini (stesso ruolo, di proprietà dell’Atalanta ma in prestito al Modena).