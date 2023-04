Scusate il ritardo: ‘speedy’ Gonzalez si è preso in mano la Fiorentina per portarla sul podio

E’ l’elemento che più di tutti era mancato a inizio stagione, una delle spiegazioni del cattivo trend della Fiorentina di fine 2022: un po’ il Mondiale all’orizzonte, un po’ qualche problema fisico di troppo, fatto sta che Nico Gonzalez si è fatto attendere prima di impattare sulla sua seconda annata viola. E’ comparso di fatto nella trasferta dell’Olimpico con la Lazio, con un gran gol col sinistro che valse il pareggio. La Gazzetta dello Sport celebra sia la Fiorentina che l’argentino, un carburante fondamentale da inserire nel motore di una squadra che punta al podio in almeno due competizioni: è lui, al di là della crescita di molti altri singoli, il valore in più che può determinare in questo rush finale.