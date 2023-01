“Se davvero la Fiorentina vende Gonzalez e prende Brekalo poi ci dovrà spiegare qual è il progetto”

Questo pomeriggio il giornalista de Il Corriere della Sera Alessandro Bocci, durante un collegamento con Radio Bruno Toscana, ha voluto analizzare la situazione creatasi attorno all’attaccante gigliato Nicolas Gonzalez. Questo un estratto del suo lungo intervento:

“Sono veramente dispiaciuto che la Fiorentina sia giunta a questo periodo cruciale della stagione, che vede in pochi giorni avvicendarsi gli impegni di campionato e coppe, con la rosa segnata da lunghi infortuni e assenze pesanti. Se oltre a questo penso al mercato, con una società immobile per quanto riguarda quello in entrata, mi prende lo sconforto. Mi auguro che un giocatore dell’importanza di Nico Gonzalez resti almeno fino a giugno, anche se sia il presidente Commisso che il direttore Barone nelle ultime ore non mi sono sembrati convintissimi nel ribadire che il giocatore rimarrà ancora a Firenze. Se davvero dovesse lasciare Firenze per essere sostituito da Brekalo, che mi descrivono sì come un buon giocatore ma molto discontinuo, sono convinto che la tifoseria viola comincerà a farsi non poche domande a riguardo di quello che sarebbe il reale progetto tecnico di questa società. Negli ultimi anni di Della Valle sappiamo cosa è successo e poi come è andata a finire”