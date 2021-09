“Se giocherà come contro il Napoli, il Genoa potrà far male alla Fiorentina. Finora campionato in linea con le aspettative”

Il dirigente sportivo ed ex giocatore del Genoa Elio Signorelli ha parlato a TWM a pochi giorni dal match del Grifone contro la Fiorentina: “Il Genoa è in perfetta linea con quello che deve essere il suo campionato. Ora affronterà la Fiorentina sapendo che può far male anche ai viola. Dovrà giocare con temperamento, come ha fatto col Napoli. Tra i vari giocatori finora mi è piaciuto Tourè, è tanta roba e non fa rimpiangere Strootman“.