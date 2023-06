Se la conferma del capitano è cosa certa, quella di Terzic non è altrettanto scontata. Ma vale davvero la pena sacrificare il serbo come pedina di scambio?

Nonostante il suo rinnovo non sia ancora arrivato, la conferma di Cristiano Biraghi nella rosa della Fiorentina è praticamente cosa certa. D’altronde, stiamo parlando del capitano e di uno degli uomini simbolo dello spogliatoio, nonché di uno dei terzini più “prolifici” dell’intero campionato. Ma se la permanenza del numero 3 nella formazione di Italiano va data per scontata, lo stesso non si può dire per quella del suo sostituto. Aleksa Terzic.

Il laterale serbo, dopo una discreta stagione frenata soltanto da un infortunio accusato verso fine febbraio, ha una lunga fila. In Serie A, specialmente, ma non solo. Il Bologna è da tempo sulle sue tracce e ha ben compreso la volontà di maggior spazio del connazionale di Jovic. Ma non è tutto qui. Anche le mire di mercato della dirigenza viola potrebbero presto condurre sulla strada del capoluogo emiliano. Con Dominguez, Schouten, ma soprattutto Orsolini, molto ambiti dal tecnico gigliato.

A questo punto, il dubbio sorge spontaneo. Meglio monetizzare, o comunque sfruttare come pedina di scambio, una riserva a tutti gli effetti oppure cercare di valorizzarla ulteriormente, specie dopo gli evidenti progressi dell’ultima annata? Ecco, a meno che Aleksa non richieda espressamente la cessione – eventualità abbastanza improbabile al momento – perché mai Pradè e Barone dovrebbero privare Italiano di una simile, validissima alternativa a sinistra?Tanto più considerando che Terzic offre alcune di quelle qualità che Biraghi non sa esprimere appieno. Come la corsa, in progressione e per le sovrapposizioni, e le diagonali difensive. E in generale, una generosa attitudine a ripiegare per aiutare i compagni-centrali.

Già la scorsa estate, comunque, il numero 15 viola era apparso sul passo d’addio, decidendo solo alla fine di restare a Firenze per giocarsi le sue carte. La titolarità, probabilmente, rimarrebbe un miraggio anche quest’anno (visto il ruolo di prim’ordine ricoperto dal suo contendente di fascia), ma quale miglior occasione per riprovare a riprendersi l’Europa da semi-protagonista? E poi, pensandoci, anche il capitano inizia ad avere la sua età. Quindi, Aleksa, (ri)provaci ancora, che a giudicare dal clima d’opinione hai più di qualche estimatore.