“Se la Fiorentina chiamasse Sarri, lui direbbe di si. La considera un’ottima occasione per ripartire dopo la delusione juventina”

Iachini mai in discussione, Sarri mai incontrato. Secondo quanto dichiarato da Commisso, pare che l’idea di ingaggiare l’ex tecnico della Juventus non gli sia neanche mai passata per la testa. Eppure c’è chi sostiene che per Sarri la Fiorentina sarebbe l’occasione giusta per ripartire, dopo la delusione dell’esonero bianconero. A dichiararlo è il giornalista de La Nazione Angelo Giorgetti a Radio Bruno Toscana: “Se la Fiorentina chiamasse Sarri, da quello che ho potuto raccogliere parlando con chi lo conosce, direbbe di sì. A fronte di garanzie tecniche, può essere un suo obiettivo, un’aspirazione sedere sulla panchina viola. La Fiorentina per ripartire – dopo l’amarezza per come si è chiusa l’esperienza bianconera – non è agli ultimi posti della graduatoria”.

