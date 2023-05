“Se la Fiorentina dovesse ‘accontentarsi’ di una sola finale sarebbe errore definire la stagione deludente. Per gli schizzinosi che storcono il naso, si può dire che abbiamo preso sul serio un torneo sottovalutato da altre grandi?”

Il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio, Alberto Polverosi, ha scritto un commento stamani sulla Fiorentina che è stato pubblicato sul suo giornale.

“Una stagione con due finali (e magari un posto in classifica che consenta alla squadra di giocare comunque in Europa anche l’anno prossimo) fa la storia di un club – si legge nel suo pezzo – Ma se questo non accadesse, se la Fiorentina dovesse… accontentarsi solo di una finale di Coppa Italia contro l’Inter, fresca finalista anche in Champions, sarebbe un errore definirla una stagione deludente”.

E poi: “Se gli schizzinosi storcono ancora il naso, si può almeno sostenere che la Fiorentina ha preso sul serio un torneo che altre grandi hanno invece sottovalutato? In Conference l’avversaria più problematica è stata probabilmente la prima, il Twente, incontrato nei play-off. Ma i viola hanno stravinto a Braga (4-0), contro una squadra ancora oggi terza in Portogallo e vicina alla qualificazione ai play-off di Champions. Insomma, ci pare che qualcosa di significativo sia stato fatto dalla Fiorentina in questa stagione, comunque vada. Se una squadra non certo di prima fascia (soprattutto se si pensa al livello dell’intero organico) gioca stasera la 55ª partita vorrà pur dire qualcosa”.

E infine: “Per la gara d’andata ha ricevuto alcune giuste critiche anche Italiano (a proposito, ha sbagliato il tempo dell’uscita su quella parte di Firenze che, secondo lui, non ha apprezzato il lavoro dei viola: se aveva qualche sassolino da togliersi, doveva farlo a fine stagione, non quando ci sono ancora tre obiettivi da raggiungere). Italiano ha sbagliato una, due, tre partite, anche quattro, anche cinque (su 55…), ma non la stagione…Il 2022-23 è già una buona stagione. Ora serve l’ultimo sforzo per trasformarla in storica”.