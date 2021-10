“Se la Fiorentina è certa che Vlahovic sia stato contattato, denunci il fatto. I tifosi discutano anche della validità della dirigenza viola”

Il giornalista di Tuttosport, Stefano Salandin, ha parlato dei temi del momento in casa Fiorentina a Radio Toscana.

Queste le sue parole: “Sono convintissimo che a volte Commisso sbagli gli interventi. Ma in questo caso, se la società ha la certezza che Vlahovic è stato contattato da altre squadre, deve denunciare il fatto alla FIGC. Il regolamento prevede che non si può parlare con un giocatore se non a quattro mesi dalla scadenza. Il serbo vuole andare via, ha delle offerte: è un po’ come Donnarumma, non è una questione di soldi. Ci sono anche altre variabili da considerare: la Fiorentina potrà anche offrire lo stesso stipendio, ad esempio del Liverpool, ma gli obiettivi dei due club sono diversi. I tifosi dovrebbero discutere anche della validità della dirigenza viola: sono contenti del loro valore? Lascio a voi la risposta”.

Continua così Salandin: “La Fiorentina sta giocando davvero bene, proponendo un calcio intenso: è una delle squadre che più sono migliorate rispetto all’anno scorso. Poi bisogna capire come si gestirà la vicenda Vlahovic, io avrei evitato un’uscita del genere. Berardi sarebbe un ottimo rinforzo per la Fiorentina: aumenterebbe la pericolosità in zona gol e permetterebbe un salto di qualità”.