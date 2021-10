“Se la Fiorentina non avesse già in mano un sostituto di Vlahovic, ci troveremmo davanti a un suicidio calcistico. Questa volta Commisso dovrà provvedere di tasca sua”

Il mancato rinnovo di Dusan Vlahovic con la Fiorentina avrà sicuramente delle conseguenze. Una di queste potrebbe essere l’intervento del club fin dal prossimo mercato invernale.

“A gennaio la Fiorentina tornerà sul mercato – scrive in un editoriale pubblicato su La Repubblica, il giornalista Giuseppe Calabrese – A voler essere ottimista uno pensa che tutto questo ambaradan sia stato messo in piedi perché il sostituto di Vlahovic c’è già, e quindi si può giocare anche a carte scoperte. Ma se così non fosse, l’aver reso pubblica la rottura sarebbe una specie di

suicidio calcistico”.

E per il proprietario della Fiorentina potrebbe esserci la necessità di aprire i cordoni della borsa: “Questa volta Commisso dovrà pure provvedere di tasca sua – continua Calabrese – Riuscire a vendere Vlahovic a gennaio non sarà facile, a meno che la Fiorentina non abbassi le sue pretese, mentre comprare un altro attaccante è una necessità assoluta. Quindi stavolta si compra e poi, semmai, si vende”.