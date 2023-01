“Se la Lazio gioca così bene il merito è di Sarri. Contro la Fiorentina Immobile non ci sarà”

Il giornalista e telecronista di fede laziale Guido De Angelis ha parlato a Radio Bruno Toscana in vista della partita tra i biancocelesti e la Fiorentina: “La Lazio è capace di tutto, anche di fare un’impresa contro il Milan e poi smarrirsi improvvisamente. E’ una squadra che si piace molto, perché in effetti gioca bene e questo è un grande merito di Sarri. Di contro, a volte rischia di apparire presuntuosa. All’andata la Viola non meritava di subire quattro gol, fu una partita strana”.

E poi ha aggiunto: “Sono preoccupato per domenica, perché la Fiorentina gioca bene ed è troppo tempo che mancano i risultati. Poi confermo che mancherà Immobile, uno che di solito con la difesa di Italiano andava a nozze. Tare? Da direttore ha fatto bene fino a un certo punto portando tanti buoni giocatori, ma in questo ultimo periodo ha toppato alcuni giocatori che ad oggi non riesce nemmeno a piazzare. Con il mercato in uscito bloccato, Sarri non può ricevere i rinforzi che vorrebbe”.