“Se Nardella fa ricorso noi non possiamo più aiutare Firenze tirando fuori lo stadio dai pasticci in cui lui l’ha ficcato”. L’inquietudine negli esponenti fiorentini di Fratelli d’Italia

La notizia del ricorso al Tar da parte del Comune di Firenze contro il decreto che taglia il finanziamento di 55 milioni di euro per il rifacimento dello stadio Artemio Franchi, non è stata ben accolta all’interno degli esponenti dell’attuale maggioranza di governo.

“Se Nardella fa ricorso noi non possiamo più aiutare Firenze tirando fuori lo stadio dai pasticci in cui lui l’ha ficcato. In quel caso saranno i giudici poi a dover decidere”, questo è quello che andavano dicendo da giorni gli esponenti fiorentini più in vista di Fratelli d’Italia a Roma. A riportare la notizia stamani è il quotidiano La Repubblica.