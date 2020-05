“Se non mi fossi rotto un dito sarei stato il portiere della Fiorentina. Dopo l’infortunio saltò tutto”

Un retroscena emerso a sette anni di distanza è quello che riguarda il portiere bulgaro Nikolay Mihalov, che a Vice Sport ha ricordato di come sarebbe potuto diventare il portiere della Fiorentina nel 2013: “Ero all’ultimo anno di contratto con il Twente e avevo raggiunto un accordo verbale per trasferirmi alla Fiorentina, era pronto un contratto di 5 anni. Due settimane prima della fine della stagione, però, mi sono rotto il dito e così hanno rinunciato all’accordo. Scelsi comunque di andare via e alla fine firmai con l’Hellas Verona, ma fu una scelta sbagliata”.